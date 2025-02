Lastwagen streift Auto: Unfall

Beim Verlassen eines Supermarkt-Parkplatzes hat ein Lastwagenfahrer einen Unfall verursacht. Der Vorfall ereignete sich nach Angaben der Polizei am Freitag um 13.45 Uhr in der Wertinger Straße in Zusmarshausen.

Bei dem Unfall in Zusmarshausen entsteht ein Schaden in Höhe von 1500 Euro

Als der Lastwagenfahrer nach links vom Supermarkt auf die Wertinger Straße einbiegen wollte, wählte er laut Polizei einen zu engen Bogen. Sein Fahrzeug streifte einen Wagen, der gerade nach rechts auf den Parkplatz fahren wollte. Der Gesamtschaden wurde auf 1.500 Euro geschätzt. Der Lkw-Fahrer wurde verwarnt. Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall noch fahrbereit. (corh)