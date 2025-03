Am Zigarettenautomaten gescheitert

Zwei Personen haben am Mittwochmorgen um 5 Uhr versucht, einen Zigarettenautomaten zu knacken. Dieser befindet sich in der „Von-Holzapfel-Straße“ in Horgau. Als das Duo mit einem Akkubohrer scheiterte, stahl es kurzerhand einen Radlader von einem nahgelegenen landwirtschaftlichen Anwesen. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit. Auch mit dem Radlader waren die beiden erfolglos.

Möglicherweise wurden die Täter dabei gestört. Zeugen gaben im Laufe des Vormittags sachdienliche Hinweise auf die beiden Täter. (corh)