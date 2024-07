Ehrenmitgliedschaft für Alois Sailer

Die Freunde des Zusamtals verabschiedeten ihr Gründungsmitglied Alois Sailer (Mitte) nach 43 Jahren aktiver Vorstandsarbeit. In Anerkennung seiner Verdienste um die Kultur des Zusamtals zeichneten sie ihn mit der Ehrenmitgliedschaft des Vereins aus. Zur Ehrung nach Lauterbach waren auch Zusmarshausens Bürgermeister Bernhard Uhl (Dritter von links) und Bürgermeister Hans Kaltner aus Buttenwiesen (rechts neben Sailer) gekommen. Alois Sailer aus Lauterbach/Buttenwiesen war damals Heimatpfleger im Landkreis Dillingen, als er 1981 mit sieben weiteren Mitstreitern aus der Region den landkreisübergreifenden Heimatverein Freunde des Zusamtals ins Leben rief. Seitdem bekleidete er das Amt des Stellvertretenden Vorsitzenden. Seine Erzählungen und Gedichtvorträge bei den Lesungen zum Hoigarta in der Pfaffenhofener Traditionsgaststätte Straub werden vielen noch in lebhafter Erinnerung sein. Gesundheitliche Gründe zwangen den 88-Jährigen nun, auf eine weitere Amtszeit zu verzichten. (AZ)

Ruth Seyboth-Kurth Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis