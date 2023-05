67-Jährige kollidiert in Lauterbrunn mit einem geparkten VW

Am Ortseingang von Lauterbrunn passt eine 67-jährige Mercedes-Fahrerin nicht auf und fährt in ein geparktes Auto. Der Sachschaden ist erheblich.

Nicht aufgepasst hat eine 67-jährige Mercedes-Fahrerin am Mittwoch in Lauterbrunn. Die Seniorin kam um 16.35 Uhr aus Heretsried und fuhr auf die Hauptstraße.

Am Ortseingang fuhr sie laut Polizei aus Unachtsamkeit allein beteiligt in das Heck eines ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkten VW. Die unter Schock stehende 67-Jährige musste vor Ort ambulant von Sanitätern versorgt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 11.000 Euro. Mit fünf Kräften war die Feuerwehr Lauterbrunn zur Fahrbahnreinigung und Verkehrslenkung im Einsatz. (thia)