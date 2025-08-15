Trotz Waldbrandgefahr Reisig verbrannt

Trotz akuter Waldbrandgefahr verbrannte ein Mann im Wald bei Lauterbrunn Reisig. Deshalb musste die Feuerwehr ausrücken. Dem Bericht der Polizei zufolge wurde die Wehr am Donnerstagnachmittag alarmiert, weil es zu massiver Rauchentwicklung im Wald kam.

Dort angekommen stellten die Feuerwehrleute fest, dass ein 62-Jähriger Reisig verbrannte. Sie löschten das Feuer. Den 62-Jährige erwartet laut polizei nun ein Strafverfahren wegen Herbeiführens einer Brandgefahr. (kinp)