Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Augsburg Land
Icon Pfeil nach unten

Lauterbrunn: Trotz Waldbrandgefahr Reisig verbrannt

Lauterbrunn

Trotz Waldbrandgefahr Reisig verbrannt

Die Feuerwehr rückt am Donnerstag in ein Waldgebiet bei Lauterbrunn aus. Dort ignorierte ein Mann die akute Waldbrandgefahr.
    • |
    • |
    • |
    Trotz akuter Waldbrandgefahr verbrannte ein Mann im Wald bei Lauterbrunn Reisig. Deshalb musste die Feuerwehr ausrücken.
    Trotz akuter Waldbrandgefahr verbrannte ein Mann im Wald bei Lauterbrunn Reisig. Deshalb musste die Feuerwehr ausrücken. Foto: Philipp von Ditfurth, dpa (Symbolbild)

    Trotz akuter Waldbrandgefahr verbrannte ein Mann im Wald bei Lauterbrunn Reisig. Deshalb musste die Feuerwehr ausrücken. Dem Bericht der Polizei zufolge wurde die Wehr am Donnerstagnachmittag alarmiert, weil es zu massiver Rauchentwicklung im Wald kam.

    Dort angekommen stellten die Feuerwehrleute fest, dass ein 62-Jähriger Reisig verbrannte. Sie löschten das Feuer. Den 62-Jährige erwartet laut polizei nun ein Strafverfahren wegen Herbeiführens einer Brandgefahr. (kinp)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden