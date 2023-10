Bei Oma und Opa dürfen die Kinder alles - und ständig gibt es Zoff

Die Großeltern sind in vielen Familien wertvolle Bezugspersonen für die Enkelkinder und oft auch wichtige Stützen in der Betreuung. Doch was tun, wenn Streit gibt?

In vielen Familien sind die Großeltern bei der Kinderbetreuung wertvolle und wichtige Stützen. Oma und Opa passen häufig auf die Kinder auf und entlasten die Eltern. Aber was tun, wenn sich die Großeltern ständig in die Erziehung einmischen, Regeln missachten und die Eltern vor den Kindern offen kritisieren?

Nicht immer verläuft alles reibungslos, wenn drei Generationen aufeinandertreffen. Oftmals gibt es sogar Konflikte wegen unterschiedlicher Sichtweisen – ob es um die richtige Menge an Süßigkeiten, an Geschenken oder sogar um das Verhalten gegenüber den Kindern generell geht. Andrea Baumann ist im Auftrag des Frère Roger-Kinderzentrums Leiterin der Familienstation in Neusäß. Sie rät in solchen Fällen zu mehr Gelassenheit und Toleranz.

Andrea Baumann, Leiterin der Familienstation Neusäß. Foto: Andrea Baumann

„Grundsätzlich hat jeder seine eigene Vorstellung von Erziehung, sein eigenes Bewertungssystem, vor allem bei unterschiedlichen Generationen.“ Das gehe meistens nicht ohne Konflikte und es klappt nicht, ohne dass sich jeder ein bisschen zurücknimmt, meint sie. Und sofern es nicht um grobe Verletzungen geht und unumstößliche Prinzipien, könne man ja auch mit einer Neugier an das Thema herangehen und mit den Großeltern ins Gespräch kommen „und fragen, wie war das früher bei Euch und warum ist Euch das so wichtig?“ Wenn beide Beteiligten erzählen und sich öffnen, wächst vielleicht auch das Verständnis füreinander.

Mit Vorwürfen kommt man meist nicht weit

Mit Vorwürfen komme man dagegen meistens nicht weit, aber wenn man als Ich-Botschaft formuliert, was einem wichtig ist in der Erziehung und welche Sorgen man hat, dann könne man vielleicht ein Verständnis wecken. „Auch zu fragen: Wie hättest Du Dich früher gefühlt, wenn Deine Schwiegermutter einfach Deine Wünsche missachtet hätte?“

Mit etwas Toleranz sollte man aber Abweichungen von der Regel aushalten, und dass Oma und Opa das anders machen als die Eltern, solange die Kinder dadurch keinen Schaden nehmen.

