Ich habe mich neu verliebt. Wann sage ich es meinem Mann?

Zwischen einem Seitensprung und einer Trennung liegt oft nur ein Gespräch. Aber wann ist der richtige Zeitpunkt, dem Partner von der neuen Liebe zu erzählen?

"Ich habe mich neu verliebt. Wie lange soll ich warten, bis ich es meinem jetzigen Partner sage? Ich weiß ja noch nicht, ob ich mich trennen will und möchte nichts kaputt machen." Hinter dieser Lebensfrage stecken Fragen, auf die es keine einheitliche, sondern nur eine persönliche Antwort geben kann, weiß Martina Lutz. So schwingen beispielsweise die Fragen „wann beginnt Verrat?“ und „muss ich meinem Partner bzw. meiner Partnerin alles erzählen?“ sehr deutlich mit. Die Leiterin der Psychologischen Beratungsstelle für Ehe-, Familien- und Lebensfragen der Diözese Augsburg in Augsburg formuliert vor diesem Hintergrund zunächst diesen Rat: „Wir sollten in der Partnerschaft über alles miteinander sprechen, was etwas bedeutet – und zwar mir selbst und meinem Partner oder meiner Partnerin gegenüber. Und natürlich muss ich überlegen, welche Konsequenzen es haben wird – für den Menschen an meiner Seite, für mich, für die Beziehung.“ Diese Überlegungen dürfen aber nicht bedeuten, dass man sich um ein Gespräch „drückt“ – um es sich selbst leichter zu machen oder den Partner oder die Partnerin zu schonen.

Martina Lutz ist Leiterin der Psychologischen Beratungsstelle für Ehe-, Familien- und Lebensfragen der Diözese Augsburg, Expertin für die Serie Lebensfragen. Foto: Martina Lutz

Doch was bedeutet es für eine Beziehung, wenn sich ein Partner neu verliebt? „Sich neu zu verlieben in einer Beziehung, das kann geschehen“, weiß Martina Lutz. Gerade in schwierigen Zeiten – bei Geldsorgen, Problemen am Arbeitsplatz und wenn die Kinder klein sind – erscheint ein Neuanfang, der leicht, unbeschwert und ohne Belastungen anmutet, oft sehr attraktiv. Auch Außenbeziehungen geschehen, weiß die Leiterin der Psychologischen Beratungsstelle.

Was fehlt in der Beziehung?

Martina Lutz einen einfach klingenden Rat parat: „Treten Sie einen Schritt zurück.“ Dann sollten sich Menschen in diesen Situationen selbst ein paar Fragen stellen, wie etwa diese: Fehlt mir etwas in meiner jetzigen Beziehung? Habe ich zum Beispiel das Gefühl, dass mein Partner mich nicht mehr richtig sieht? Ist es langweilig geworden? Sind meine Bedürfnisse nach Gesprächen, Austausch, Zärtlichkeit, Nähe und Sexualität ausreichend erfüllt? „Häufig geht unsere Seele unbewusst auf die Suche, wenn in der Beziehung zu viel fehlt“, erklärt die Ansprechpartnerin für Ehe-, Familien- und Lebensfragen der Diözese Augsburg und ergänzt: „Dann verlieben sich Menschen in der Hoffnung, dass dann Bedürfnisse wieder erfüllt werden.“

In der Krise liegt auch eine große Chance

Vor diesem Hintergrund wäre es sicher gut, mit dem Partner oder der Partnerin darüber ins Gespräch zu kommen, was er oder sie vermisst, was ihr oder ihm fehlt oder was nicht mehr gelebt wird. An dieser Stelle zitiert Martina Lutz einen „alten Beratersatz“ wie sie ihn nennt und der so lautet: „Beziehungen werden von selber schlecht – man muss nur einfach nichts tun.“ Deswegen sei ein Austausch wichtig und hilfreich. Wenn die Frau ihrem Partner erzählt, was ihr fehlt, so entsteht die Chance, dass auch der Mann erzählen kann, wie es ihm geht, was ihm fehlt.

Auf dieser Basis könne daraus ein Neuanfang erwachsen – wenn beide ins Tun kommen und sich wieder umeinander bemühen und es ein Miteinander gibt. Wenn nicht, dann geht es darum, sich respektvoll voneinander zu verabschieden und den Weg der Trennung in Erwägung zu ziehen, rät Lutz. „Eine überstandene Krise kann Menschen noch einmal sehr tief verbinden, es liegt eine große Chance darin.“

