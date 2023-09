Lebensfragen

11:48 Uhr

In meinem neuen Job werde ich abgelehnt. Was soll ich ändern?

Plus In unserer Serie "Lebensfragen" geht es heute um die Arbeitswelt. Was kann man tun, wenn man am neuen Arbeitsplatz überraschend auf Widerstand stößt?

Von Steffi Brand Artikel anhören Shape

Ein neuer Arbeitsplatz bringt immer Herausforderungen mit sich. Aber was kann man tun, wenn man nicht so recht warm wird mit den neuen Kollegen oder sogar auf Ablehnung stößt? Business-Coach Joachim Auer hat einige Tipps.

"Wenn neue Mitarbeitende die Chance bekommen, sich den Kolleginnen und Kollegen vorzustellen, ist das immer hilfreich, um Anknüpfungspunkte herzustellen und für Gesprächsstoff zu sorgen", erklärt Joachim Auer. Diese Vorstellungsrunden könnten ganz unterschiedlich aussehen. Der alte Klassiker, der Einstand, sei nach wie vor eine gute Möglichkeit, um ins Gespräch zu kommen. Bei Häppchen und Getränken oder Kaffee und Kuchen lasse es sich in lockerer Atmosphäre gut plauschen. Auch Firmenfeste, Firmenfeiern und Ausflüge seien eine gute Möglichkeit, um in Kontakt zu kommen. "Gibt es in einem Betrieb eine Mitarbeiterzeitschrift kann diese – oder das digitale Pendant in Form des Intranets – dazu beitragen, der Neuen oder dem Neuen eine Plattform zu bieten", so der Coach.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen