Businesscoach gibt Tipps: Was tun, wenn in meiner Abteilung gelästert wird

Plus In der Lebensfragen-Serie geht es heute um die Arbeitswelt. Wie soll man sich verhalten, wenn eine Kollegin oder ein Kollege ständig über andere lästert?

Wer einen Kollegen oder eine Kollegin um sich hat, der regelmäßig über andere herzieht, hat immer mehrere Möglichkeiten, mit dieser Situation umzugehen, verrät Businesscoach Joachim Auer. Eine Möglichkeit sei, den Kollegen bzw. die Kollegin anzusprechen, wobei sowohl Raum als auch Ton darüber entscheiden können, wie das Gegenüber reagiert. Der Businesscoach, der regelmäßig in großen Firmen im Landkreis Augsburg für Coachings vor Ort ist, rät zu einem Gespräch unter vier Augen, möglichst abseits.

Um die Wahrnehmung zu formulieren bzw. den Kollegen oder die Kollegin darauf anzusprechen, dass er oder sie über andere lästert, seien sogenannte Ich-Botschaften die beste Wahl. Formulierungen, wie etwa „ich habe festgestellt, dass …“ oder „mir ist aufgefallen, dass …“ implizieren zunächst einmal keinen Vorwurf und sind wertschätzender als das Gegenüber mit Du- oder Sie-Aussagen und damit auch mit Vorwürfen zu konfrontieren. Auch im Gesprächsverlauf dürfen weitere Ich-Aussagen eingebaut werden, die auch darauf hinweisen, wie man sich selbst in der Situation fühlt. Formulierungen wie etwa „es bereitet mir Magenschmerzen, dass …“ oder „ich wünsche mir, dass …“ sorgen im besten Fall dafür, dass das Gegenüber versteht, was die Lästereien auslösen.