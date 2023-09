Lebensfragen

11:55 Uhr

"Mama, sind wir arm?" Wenn man den Kindern vieles verwehren muss

Plus Familien mit geringem Einkommen müssen gerade zum Schuljahresanfang den Kindern vieles verwehren. Die spüren, dass sie benachteiligt sind. Wie sollen Eltern damit umgehen?

Von Angela David

"Wir müssen den Kindern ständig etwas verwehren: Spielzeug, Ausflüge oder den Besuch in der Pizzeria. Sie vergleichen sich mit anderen und leiden darunter, dass wir uns nichts leisten können." Wer wenig Geld hat, kann Kindern weniger bieten. Das rät Andrea Baumann. Sie ist Sozialpädagogin und Leiterin der Familienstation Neusäß.

Gerade in den Sommerferien erleben viele Kinder, dass ihre Freunde finanziell bessergestellt sind: Sie fahren mit ihrer Familie in den Urlaub, machen tolle Ausflüge in einen Erlebnispark, gehen auf Konzerte oder regelmäßig in die Eisdiele und zum Pizzaessen. Wer sich das nicht leisten kann, hat oft das Gefühl, „arm“ dran zu sein und Eltern leiden darunter, ihren Kindern nicht so viel bieten zu können.

