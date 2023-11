Lebensfragen

vor 2 Min.

Wenn sich der Partner nach der Arbeit nur ungern mit seinen Kindern befasst

Plus In etlichen Familien gibt es Streit über die Rollenverteilung. Die Leiterin der Psychologischen Beratungsstelle für Ehe-, Familien- und Lebensfragen der Diözese hat Tipps, wie sich Partner besser austauschen können.

Von Steffi Brand

"Wenn mein Mann abends aus der Arbeit kommt, beschäftigt er sich eigentlich überhaupt nicht mit den Kindern, obwohl noch zwei Stunden Zeit wären, bis sie ins Bett gehen." So konkret und aus dem Leben gegriffen, wie der Satz auf den ersten Blick klingen mag, so unklar ist doch, worum es der Frau geht, erklärt Martina Lutz. Die Leiterin der Psychologischen Beratungsstelle für Ehe-, Familien- und Lebensfragen der Diözese Augsburg in Augsburg erklärt, dass eine Vielzahl an Gründen hinter der Aussage stecken könnten.

Macht sich die Frau wirklich Sorgen, dass die Kinder die innere Bindung an ihren Vater verlieren oder – je nach Alter der Kinder – gar nicht erst aufbauen? Ist sie nach ihrer ganzen Sorge um die Kinder den Tag über - Kinder in die Kita bringen, Hausaufgaben begleiten oder für Essen sorgen - so erschöpft, dass sie Zeit für sich und Erholung braucht? Ist sie unzufrieden mit der Rollenaufteilung in der Familie? Oder vergleicht sie ihren Partner mit einem anderen Vater aus ihrem Umkreis und in dem Vergleich kommt ihr Mann schlecht weg („Der Partner meiner Kollegin bringt die Kinder immer ins Bett!“)? Oder steckt gar etwas ganz anderes dahinter?

