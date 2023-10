"Meine Frau ist nur noch Mutter - alles dreht sich ums Kind"

Plus Wenn ein Paar Eltern wird, verändern sich oft die Rollen. Doch was rät die Expertin, wenn eine Frau aus der Mutterrolle nie mehr heraus findet?

Jungen Familien ist das Problem nicht fremd: Gerade in der Anfangsphase mit Baby konzentrieren sich viele Frauen stark auf ihre Mutterrolle. Da denken sich viele Männer insgeheim: "Seit wir ein Kind haben, ist meine Frau nur noch Mutter und alles dreht sich ums Kind. Wie kann ich ansprechen, was mich stört und wieder mehr Paarzeit für uns haben?"

„Im Grunde darf man dem Vater, der diese Frage gestellt hat, gratulieren“, meint Julia Unger, Sozialpädagogin der St. Gregor Kinder-, Jugend- und Familienhilfe in Meitingen auf diese Lebensfrage und erklärt: „Bei der Mutter seines Kindes funktioniert das ganz natürliche, hormonbedingte Programm bestens.“ Neun Monate Schwangerschaft und die Hormone zusammen sorgen im besten Fall nämlich dafür, dass sich die Mutter um das Neugeborene kümmert. „Und das ist überlebenswichtig für ein Baby.“