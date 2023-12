"Meine Teenagertocher will mit der Clique Silvester feiern": Klare Grenzen setzen

Plus Was sollen Eltern ihren Kindern beim Party machen erlauben? Bei den "Lebensfragen" geht es heute darum, welche Regeln für Jugendliche gelten sollten.

"Meine Teenagertochter will mit Freunden Silvester feiern - was soll ich überhaupt erlauben?" Wenn Eltern sich darüber Sorgen machen, ob sie ihren jugendlichen Kindern erlauben sollten, Silvester im Freundeskreis zu feiern, dann geht es meist um ein Thema: um das Trinken von Alkohol.

Szenarien wie etwa, dass ihre jugendlichen Kinder nachts und betrunken aufgegriffen werden und womöglich noch von der Polizei heimgebracht werden müssen, geistern Eltern mit Blick auf den Jahreswechsel durch den Kopf, weiß Julia Unger. Dabei kann die Sozialpädagogin der St. Gregor Kinder-, Jugend- und Familienhilfe in Meitingen die Sorge der Eltern zumindest ein Stück weit relativieren, denn: Auch eine Grillfeier im August oder eine Geburtstagsfeier im Mai berge dasselbe „Risiko“.