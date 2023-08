"Mit meinem Sohn ist es unmöglich, pünktlich aus dem Haus zu kommen"

Plus Wenn Termine anstehen, geraten die Eltern kleiner Kinder oft unter Druck. In unserer Serie "Lebensfragen" geht es heute um Kinder, die endlos trödeln. Wie kann der Alltag funktionieren?

"Mit meinem dreijährigen Sohn ist es unmöglich, pünktlich aus dem Haus zu kommen: Obwohl ich genügend Zeit einplane, trödelt er und wir geraten in Streit. Was kann ich tun, damit der Alltag reibungsloser funktioniert?"

Zu einer bestimmten Uhrzeit mit einem kleinen Kind pünktlich aus dem Haus zu kommen, ist eine Leistung, die fast schon generalstabsmäßiger Planung bedarf. Allzu oft klappt es auch nicht und am Ende wird gebrüllt. Ein nervenaufreibendes Szenario, dass viele Eltern kennen.