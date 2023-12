Lebensfragen

vor 17 Min.

"Unser Teenager-Sohn redet abfällig über Mädchen"

Plus Nicht immer sprechen unsere Kinder so, wie man es ihnen beigebracht hat. Bei Teenagern ist es schwierig, noch einzugreifen. Aber was tun, wenn der Sohn abfällig über Mädchen spricht?

Von Angela David Artikel anhören Shape

In unserer heutigen Folge der Serie "Lebensfragen" geht es um diese Fragestellung: Unser Sohn (17 Jahre) spricht abfällig über "hässliche" Mädchen an seiner Schule und wir befürchten, dass er und seine Freunde sich vielleicht auch schlecht benehmen. Es geht anscheinend viel darum, auf Partys "Weiber abzuschleppen". Wir überlegen, ihn zur Strafe nicht mehr auf Partys zu lassen, befürchten aber, dass er uns dann gar nichts mehr erzählt. "Solche Strafen bringen gar nichts", weiß Diplom-Sozialpädagoge Joachim Marin. Er ist in der Erziehungs-, Jugend - und Familienberatung der Katholischen Jugendfürsorge der Diözese Augsburg (KJF Augsburg) tätig, abwechselnd in Augsburg sowie in der Außenstelle in Königsbrunn "Vielmehr sollte man mit dem Sohn ins Gespräch kommen", so Marin.

Grundsätzlich käme es darauf an, zu schauen, welche Werte werden in der Familie vertreten? Wie ist ansonsten das Rollenverständnis von Mutter und Vater? Welche Rolle nimmt die Mutter als weibliches Vorbild innerhalb der Familie ein? Eine besonders wichtige Rolle kommt dem Vater zu, der eine besondere Verantwortung gegenüber dem Sohn hat, nämlich ein modernes und respektvolles Männerbild vorzuleben. "Auch mit dem, was man in der Familie vermittelt, muss man sich ehrlich auseinandersetzen", sagt der Pädagoge.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen