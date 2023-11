Lebensfragen

vor 18 Min.

Verzweifelte Eltern: Unser Sohn hängt nur noch an der Spielekonsole

Plus Ein Dauerbrenner-Thema in Familien: Bildschirmzeit für Kinder und Jugendliche für Handy, Tablet und Spielekonsole. Bei vielen das Streitthema Nummer Eins. Was die Expertin rät.

Von Steffi Brand

"Unser Sohn (14) verkriecht sich immer mehr in seinem Zimmer und spielt stundenlang Playstation, wenn wir ihn lassen würden. Wenn man ihm das Zocken verbietet, wird er aggressiv. Aus einem sportlichen und aktiven Jungen wird eine Couch-Potatoe. Wie können Eltern da gegensteuern?"

Diese Frage beschäftigt sehr viele Eltern und die Lösungen sind ganz unterschiedlich, weiß Birgit Sölch, Diplom-Sozialpädagogin der St. Gregor Kinder-, Jugend- und Familienhilfe in Meitingen. Dass sich Jugendliche verändern, sei in der Pubertät ganz normal. Ebenfalls häufig zu beobachten sei, dass Interessen sich ändern oder Hobbys aufgegeben werden. "Und nicht selten kompensieren die Heranwachsenden diese Lücke dann mit einer neuen Welt, der Welt der Videospiele, in der sie ihre aufflammende Unsicherheit gut überspielen können", erklärt Birgit Sölch.

