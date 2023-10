Lebensfragen

Wenn Eltern sich trennen: Schuldzuweisungen sollten tabu sein

Plus Wenn Eltern sich trennen wollen, sind sie oft unsicher, was das Beste für die Kinder ist. Auch die Familienberaterin sagt: Pauschale Antworten gibt es nicht.

Von Angela David

"Wir wollen uns trennen – wie sagen wir es den Kindern und welche Umgangsregelung ist das Beste für die Kinder?" Vor dieser Frage stehen leider viele Paare und nicht selten kommt es zu großen Konflikten und Streitereien. Das Thema Trennung und Scheidung kommt in der Beratungspraxis von Andrea Baumann in der Familienstation Neusäß sehr häufig vor. „Und jede Situation ist höchst individuell und man kann fast keine pauschalen Ratschläge geben“, so die Sozialpädagogin.

Andrea Baumann, Leiterin der Familienstation Neusäß. Foto: Andrea Baumann

Wie man den Kindern mitteilt, dass die Eltern sich trennen wollen, sei vom Alter und Entwicklungsstand der Kinder abhängig. „Am besten erklären es beide Elternteile so, dass die Kinder es verstehen können“, so Baumann. Klar ist, dass so ein Trennungsprozess im Laufe der Zeit immer jede Menge Gefühle freisetzt wie Angst, Trauer, Frust und oftmals auch Schuldzuweisungen, die man vor den Kindern bestenfalls fernhalten soll. „Aber man darf auch vor den Kindern weinen, wenn man traurig ist, sollte aber erklären, was los ist.“ Keinesfalls sollte man den Partner oder die Partnerin jedoch vor dem Kind schlechtmachen.

