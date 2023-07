Lebensfragen

Wie viele Minuten sollten glückliche Paare täglich miteinander reden?

Plus Wer holt die Kinder vom Fußball ab, wer zum Wertstoffhof? Organisatorisches wird im Alltag oft besprochen - aber das darf ja nicht alles sein, oder Frau Unger?

In der Hektik des Alltags kann man als Paar schon mal den Kontakt zueinander verlieren. Wie viele Minuten sollten Partner täglich miteinander reden – und zwar nicht über Organisatorisches? „12,3 Minuten, muss aber nicht am Stück sein“, antwortet Julia Unger, deren Mimik jedoch verrät, dass sie Mühe hat, eine ernsthafte Antwort auf ebendiese Frage zu formulieren. Die Sozialpädagogin der St. Gregor Kinder-, Jugend- und Familienhilfe in Meitingen wirft stattdessen ein, dass die Beziehung vielleicht grundsätzlich überdacht werden sollte, wenn eine Stoppuhr oder ein Timer nötig sind, um als Paar ausreichend miteinander zu kommunizieren.

Das Thema, dem Julia Unger zunächst mit Humor begegnet, bekommt dann dennoch eine Wendung, die hilfreich für Paare sein könnte, die sich im Stress des Alltags kaum mehr sehen, geschweige denn miteinander reden. „Die Inhalte eines Gesprächs und die Wertschätzung dem anderen Gegenüber, sind wichtiger als die Zeit, die für ein Paargespräch zur Verfügung steht“, erklärt die Sozialpädagogin und ergänzt: Es ist wichtig, dem Partner zu signalisieren, dass man ihn sieht und dass man Interesse an ihm und seinem Leben hat. Ob das bei einem Gespräch von zwei, drei oder fünf Minuten möglich ist, ob ein Zettel an der Kaffeemaschine Auskunft über die Zuneigung der Partner zueinander gibt oder ob es der Gute-Nacht-Kuss ist, sei dabei nicht relevant.

