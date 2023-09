Lebensfragen

18:00 Uhr

Wieviel Taschengeld sollen wir unserem Kind geben?

Den Umgang mit Geld lernen Kinder am besten, wenn sie mit ihrem Taschengeld zurecht kommen müssen.

Plus Bei den Lebensfragen geht es diesmal um das Thema Taschengeld. Wie viel sollte ein Kind bekommen? Und wann ist es Zeit für ein eigenes Konto?

Die Diskussionen ums Taschengeld kennen alle Eltern. Die Beträge aus der eigenen Kindheit sind wohl kaum mehr richtungsweisend und ständig wird alles teurer. Wie viel ist also angemessen?

Grundsätzlich ist es schwierig einen Betrag zu nennen, antwortet Julia Unger, Sozialpädagogin der St. Gregor Kinder-, Jugend- und Familienhilfe in Meitingen auf diese Lebensfrage. Das Taschengeld, das wöchentlich oder monatlich an das Kind gezahlt wird, muss nämlich im Budget der Eltern liegen. Zudem muss vor der Festlegung eines bestimmten Betrags geklärt sein, was das Kind vom Taschengeld bezahlen soll. Soll das Taschengeld zur freien Verfügung sein, beispielsweise um ein Heft, ein Spiel oder gar Süßigkeiten zu kaufen, muss der Betrag deutlich geringer ausfallen, als wenn das Kind die Brotzeit, Schulsachen und Kleidung vom Taschengeld zu bezahlen hat.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

