Neue Stolpersteine in Lützelburg, Langweid und Meitingen

"Stolpersteine" und "Stolperschwellen" erinnern an Menschen, die unter der Herrschaft der Nationalsozialisten leiden mussten. Drei neue werden jetzt verlegt.

Die " Stolpersteine" und "Stolperschwellen" des 75-jährigen Künstlers Gunter Demnig sind das größte Namensdenkmal für Opfer des Nationalsozialismus in Europa. Auch in den USA und Australien sind die "rememberance stones" bekannt, diese nur zehn mal zehn Zentimeter großen Pflastersteine mit Messingoberfläche, in die nur Name, Geburts- und Todesdatum und Todesort eingraviert sind. Aber nicht nur das: Die inzwischen mehr als 75.000 Mahnmale im Boden machen auch deutlich, dass die Unmenschlichkeit des Nazi-Regimes nicht selten in der unmittelbaren Nachbarschaft stattfand. Am Freitag und Samstag werden in Lützelburg, Meitingen und Langweid drei neue Gedenkorte geschaffen.

Seit 1996 verlegt Demnig seine Stolpersteine, sie folgten auf andere Projekte politischer Konzeptkunst, die der Kasseler Kunststudent und Mitarbeiter an der dortigen Kunsthochschule versucht hatte. Von seinem Wohnort Köln aus eroberte Demnig die Erinnerungskultur. Nun ist der Künstler erneut im Augsburger Land - diesmal im Lechtal.

Ein Stolperstein wird am Freitag, 18. November, um 12 Uhr für Viktoria Roth an ihrem Geburtshaus in der Elias-Holl-Straße 12 im Gablinger Ortsteil Lützelburg verlegt. Sie kam 1920 dort auf die Welt. Wegen geistiger Beeinträchtigungen und starker Schwerhörigkeit wurde sie ab 1932 im Schutzengelheim in Deybach/Lautrach betreut. Nach dem Beginn des Zweiten Weltkriegs entschied das NS-Regime schließlich, dass ihr Leben nicht mehr lebenswürdig sei. Viktoria Roth wurde im August 1941 ermordet. Es sprechen Bernhard Lehmann von der Stolpersteininitiative sowie Paten des Stolpersteins. Das Blasorchester spielt.

Zwei neue Erinnerungsstellen in Langweid und Meitingen

An zwei weiteren Punkten wird ab diesem Wochenende an Opfer der Nationalsozialisten erinnert: Denn im Augsburger Land wurden in den Unternehmen häufig Zwangsarbeiter unter schrecklichen Umständen beschäftigt. Viele davon verloren ihr Leben. Als wohl erstes Unternehmen in Schwaben hat im Oktober 2021 die MVV Industriepark Gersthofen GmbH eine Stolperschwelle verlegen lassen.

Die Verlegung der Stolperschwelle soll an die über 400 Franzosen, Russen, Ukrainer, Holländer und Italiener erinnern, die während des Zweiten Weltkriegs in den Firmen der "Lechchemie" und der Rüstungsfirma Transehe auf dem Gelände des Chemiewerks Zwangsarbeit leisten mussten. Weil es nicht möglich wäre, für jeden der Zwangsarbeiter jeweils einen Stolperstein zu setzen, wurde die Sammel-Gedenkschwelle gewählt.

Am Freitag, 18. November, um 14 Uhr wird nun bei der Firma SGL Carbon in Meitingen, Werner-von-Siemens-Straße 18,von Gunter Demnig eine weitere Stolperschwelle verlegt. Diese erinnert an die Zwangsarbeit ausländischer Kriegsgefangener und ziviler Arbeitskräfte bei der ehemaligen Firma Siemens-Plania. Wieder informiert Bernhard Lehmann über die Geschichte der betroffenen Menschen. Es spielt die SGL-Werkskapelle.

Vor dem Rathaus in Langweid wird dann schließlich am Samstag, 19. November, um 9 Uhr ebenfalls eine Stolperschwelle verlegt. Sie erinnert an die Zwangsarbeiter in Langweid. Bernhard Lehmann gibt hier einen Abriss seiner Forschungsergebnisse für die Gemeinde und ihre Unternehmen während der Kriegszeit. Es spielt der Musikverein Langweid.