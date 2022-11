Lechtal

Stolpersteine erinnern in Lützelburg, Meitingen und Langweid an den Nazi-Terror

Auch im Vorgängerbetrieb der heutigen SGL Carbon in Meitingen, der Siemens-Plania, wurden von 1942 bis 1945 mehr als 200 Kriegsgefangene unter unsäglichen Umständen eingesetzt. Daran erinnerte Standortleiter Rüdiger Krieger bei der Verlegung einer Stolperschwelle vor dem Werk.

Plus Drei neue Stellen im nördlichen Landkreis ehren Menschen, die in der Nazizeit leiden mussten. Ein Stolperstein und zwei Stolperschwellen erinnern jetzt daran.

Von Sonja Diller, Sonja Diller, Gerald Lindner

Das Augsburger Land ist um drei Gedenkorte reicher: Am Wochenende wurden zur Erinnerung an Menschen, die unter der Terrorherrschaft der Nationalsozialisten leiden mussten, ein Stolperstein sowie zwei Stolperschwellen verlegt. Nun hat sich das zweite Unternehmen im nördlichen Landkreis Augsburg an dieser Aktion des Künstlers Gunter Demnig beteiligt. Und das soll nicht das letzte sein.

