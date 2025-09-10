Eine spannende Bootstour und ein legendärer Eintopf sind Höhepunkte des Zeltlagers am Lech

Ihr Ferien-Jugendzeltlager haben die Lechtalschützen auf dem Sportplatz der Naturfreunde in Herbertshofen am Lech aufgeschlagen. Als Gäste begrüßte Jugendleiter Bernhard Kraus zudem die Jugendgruppen der Feuerwehren Erlingen und Herbertshofen.

In 20 Schlauchbooten unterwegs

Ein Höhepunkt der Veranstaltung war eine große Bootstour auf dem Lech. Etliche Helfer beförderten die Teilnehmer und ihre Betreuer mit Ihren Booten zum Startpunkt nach Stettenhofen. Von dort ging es mit ungefähr 20 Schlauchbooten auf dem Lech in etwa drei Stunden zurück an den Zeltplatz.

Wie jedes Jahr servierten Anton Kraus und Christian Gmoser zum Elternabend den legendären Zeltlager-Eintopf. Den ließ sich selbst Bürgermeister Michael Higl nicht entgehen, da es diesen speziellen Hochgenuss nur beim Jugendzeltlager gibt.

Wo sich Interessenten für das nächste Zeltlager melden können

Schon jetzt beschlossene Sache ist, dass es auch im kommenden Jahr ein Zeltlager am Lech geben wird. Teilnahmewünsche nimmt Bernhard Kraus Tunter der Mobiltelefonnummer (01578) 5901874 entgegen. Er vermittelt Interessenten an die entsprechende Jugendgruppe des Schützenvereins oder der Feuerwehren weiter. (AZ)

