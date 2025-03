Wie gehen die Schulen im Landkreis mit dem Lehrermangel um?

Der Sportunterricht in der ersten Stunde entfällt. Und statt Englisch wird heute in der vierten Stunde Deutsch unterrichtet. So oder so ähnlich sieht der Schulalltag in vielen Klassenzimmern aus. Ganz egal in welcher Schule: Fast überall sind Lehrer knapp. Wenn dann noch Klassenfahrten, Schulprojekte und Krankheitsfälle zusammenkommen, fällt häufig Unterricht aus. Das Bayerische Kultusministerium hat vor Kurzem ein neues Konzept auf den Weg gebracht, um das Problem in den Griff zu bekommen: Teilzeitkräfte sollen mehr arbeiten und Schulen mehr Eigenverantwortung bekommen. Hilft das den Schulen im Landkreis Augsburg?

