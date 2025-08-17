Durch den Lehrkräftemangel bleibt individuelle Förderung nur ein Wunsch

Was die Eltern von Grundschulkindern schon hinter sich haben, kommt jetzt auf jene Familien zu, deren Kinder vor allem an den Gymnasien in der Region zur Schule gehen. Irgendwie wird der Unterricht zwar organisiert, doch der Mangel an Lehrkräften ist greifbar. Ein Beispiel sind die Leistungsfächer in der gerade entstehenden neuen Oberstufe. War es früher ein Höhepunkt der Schullaufbahn, endlich im eigenen Lieblingsfach glänzen zu können, werden heute oft genug Jugendliche an den staatlichen Gymnasien mehr oder weniger jenem Leistungskurs zugeteilt, in dem noch ein Platz ist und für den gerade eine Lehrkraft zur Verfügung steht.

Jana Tallevi Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Lehrkräftemangel Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Schule Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis