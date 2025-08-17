Icon Menü
Lehrkräftemangel im Landkreis Augsburg trifft die Familien.

Landkreis Augsburg

Durch den Lehrkräftemangel bleibt individuelle Förderung nur ein Wunsch

Dass Kinder ihre persönlichen Stärken an der Schule entwickeln können, ist seit Langem ein Ziel. Doch dafür braucht man Fachkräfte. Ein Kommentar
Jana Tallevi
Von Jana Tallevi
    •
    •
    •
    An einigen Schularten fehlen ausgebildete Pädagogen für den Unterricht. Das hat Folgen für Kinder und Jugendliche. (Symbolbild)
    An einigen Schularten fehlen ausgebildete Pädagogen für den Unterricht. Das hat Folgen für Kinder und Jugendliche. (Symbolbild) Foto: Frank Rumpenhorst/dpa

    Was die Eltern von Grundschulkindern schon hinter sich haben, kommt jetzt auf jene Familien zu, deren Kinder vor allem an den Gymnasien in der Region zur Schule gehen. Irgendwie wird der Unterricht zwar organisiert, doch der Mangel an Lehrkräften ist greifbar. Ein Beispiel sind die Leistungsfächer in der gerade entstehenden neuen Oberstufe. War es früher ein Höhepunkt der Schullaufbahn, endlich im eigenen Lieblingsfach glänzen zu können, werden heute oft genug Jugendliche an den staatlichen Gymnasien mehr oder weniger jenem Leistungskurs zugeteilt, in dem noch ein Platz ist und für den gerade eine Lehrkraft zur Verfügung steht.

