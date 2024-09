Leiche in Stadtbergen gefunden: Polizei stellt Identität fest

Die Identität der Leiche, die vor gut einer Woche in Stadtbergen gefunden wurde, ist offenbar geklärt. Die Polizei bestätigte nun unserer Redaktion, dass es sich bei dem Toten um einen 42 Jahre alten Mann aus dem Bereich Augsburg handelt. Passanten hatten die Leiche am Mittwoch, 4. September, in der Nähe eines Feldes in Stadtbergen entdeckt. Weshalb der Mann starb, ist weiterhin unklar.

Nach Informationen unserer Redaktion soll die Leiche in einer Böschung an einem Maisfeld nahe der Hagenmähderstraße in Stadtbergen gefunden worden sein. Der Fundort liegt in der Nähe des E-Centers, kurz vor der Grenze zur Stadt Augsburg. Wie lange die Leiche dort schon lag, bevor sie von Passanten entdeckt wurde, ist unklar. Wie zuletzt berichtet, war der Leichnam stark lädiert. Marion Liebhardt, Sprecherin der Polizei Schwaben Nord, teilte zunächst mit: „Der Körper der Person ist nicht mehr intakt.“ Inzwischen bestätigt sie, dass dem Leichnam Gliedmaßen fehlten. Aus Pietätsgründen wolle die Polizei nicht weiter ins Detail gehen. Hinweise auf Gewalteinwirkung durch Dritte oder eine Straftat gibt es laut Polizei jedoch weiterhin nicht. Die Ermittlungen dauern an.

Leiche in Stadtbergen: Ergebnis der Obduktion steht noch aus

Entscheidend für den Erfolg der Ermittlungen dürfte die Obduktion des Leichnams sein. „Das Ergebnis der Obduktion steht noch aus und kann längere Zeit dauern“, berichtet Polizeisprecherin Liebhardt. Dabei könne auch festgestellt werden, ob der Mann vor seinem Tod Drogen genommen habe. Es ist nicht unüblich, dass es einige Zeit dauert, bis das Ergebnis einer Obduktion vorliegt, erklärt die Polizeisprecherin. Hintergrund sei, dass in diesem Zusammenhang verschiedene Untersuchungen durchgeführt werden, deren Auswertung mehrere Wochen oder sogar Monate in Anspruch nehmen könne.