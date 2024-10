Ein Kindheitstraum wird wahr

Schon als kleiner Junge wusste Maximilian Scheich, dass er einmal Olympiasieger in der Leichtathletik werden will. Sein großes Idol war Usain Bolt. Aber auch die Könige der Athleten, die Zehnkämpfer, hatten es ihm schon immer angetan. Und so war es seit Langem sein größter Wunsch, einmal einen Zehnkampf zu bestreiten. Die Voraussetzungen dafür erfüllte er weitestgehend, denn der 18-Jährige ist ein sehr vielseitiger Athlet, der sich in vielen Disziplinen wohlfühlt. Ein großes Hindernis stellte allerdings der Stabhochsprung dar, denn hier begann er erst vor guten zwei Jahren, neben seinem regulären Training bei der SpVgg Auerbach/ Streitheim, bei seinem ehemaligen Heimtrainer Josef Liepert vom TSV Gersthofen die ersten Einheiten zu absolvieren.

