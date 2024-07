Zwei Podestplätze krönen den Medaillenspielgel

Allein die Qualifikation für Bayerische Meisterschaften ist schon ein Grund, stolz auf die eigenen sportlichen Leistungen zu sein. Im Falle der Athlet:innen der LG Reischenau-Zusamtal konnten sich alle, die nach Erding fuhren, sogar in zwei oder mehr Disziplinen qualifizieren.

Gustav Putzke erreichte in seiner Altersklasse M14 mit einer persönlichen Bestleistung im Diskus (26,82 m) Rang neun. Im Stabhochsprung sicherte er sich mit einem glänzenden Sprung über 3,05 Meter Silber und wurde Bayerischer Vizemeister. Johannes Zielinski (M15) konnte seine Leistung im Stabhochsprung leider nicht wie gewohnt abrufen. 2,75 m bescherten ihm Platz vier. Den Dreisprung meisterte er so gut wie nie zuvor und landete mit 10,63 m auf dem fünften Platz.

Auch die Damen konnten sich in Erding sehen lassen. Lena Schießer (W14) trat über 2000 Meter in einem äußerst konkurrenzstarken Teilnehmerinnenfeld an. Nach einer Erkältung konnte sie ihre Bestleistung nicht erreichen, lief aber in einer guten Zeit von 7:15,23 min als Fünfte ins Ziel.

Ein wenig Pech mit dem Terminplan hatte Annika Förster (W15). Wegen einer Überschneidung der Wettkampfstarts blieb sie im Stabhochsprung ohne gültigen Versuch. Dafür wuchs sie mit persönlichen Bestleistungen im 100 m-Sprint (13,50 sec) und im Dreisprung (9,68 m) über sich hinaus. Als Sechste ihres Laufs der Vorrunde konnte sie sich nicht für das Finale im Sprint qualifizieren, im Dreisprung erreichte sie einen soliden fünften Platz.

Sarah Bischoff (rechts) lief über 800 Meter aufs Podest. Foto: lgrz.de

Bei den Frauen lief Sarah Bischoff sowohl die Distanz über 800 m als auch über 1500 m. Den kürzeren Lauf meisterte sie in 2:14,51 min – nicht ganz die Traumzeit, die sie sich erwünscht hätte, aber mit dem dritten Platz durfte sie aufs Treppchen. Für Silber fehlten ganze 12 Zentimeter. 4:38,02 min über 1500 m bedeutete für sie persönliche Bestleistung und am Ende Rang sieben. (vm-)