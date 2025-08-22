16 Feuerwehrleute bestehen in Eisenbrechtshofen die Leistungsprüfung

Insgesamt 16 Mitglieder der Feuerwehr Eisenbrechtshofen haben die Leistungsprüfung „Die Gruppe im Löschangriff“ absolviert. Dabei wurde unter den wachsamen Augen der Schiedsrichter Thomas Sokoup, Gottfried Reiter und Kreisbrandmeister Bernd Schreiter ein Löschaufbau zur Brandbekämpfung im Rahmen einer Einsatzübung simuliert. Die Teilnehmenden wurden dafür in zwei Gruppen eingeteilt.

Nur etwas mehr als drei Minuten Zeit für die Aufgabe

In maximal 190 Sekunden musste ein kompletter Löschaufbau vom Hydranten bis hin zu den Strahlrohren aufgebaut werden, was den beiden Gruppen sowohl zeitlich als auch von der Sauberkeit hervorragend gelang. Davor waren von den Teilnehmenden noch Zusatzaufgaben aus dem Bereich Gerätekunde zu leisten gewesen.

Das Abzeichen der Stufe 1 (Bronze) erhielten Lukas Eser, Daniela Langkeit, Michael Knoblauch, Christian Niesel, Alexander Genzler, Joachim Bayer, Franziska Eser, Markus Vizethum und Arne Linnemann. Bereits höhere Stufen absolvierten Max Merktle, Christian Scheer, Markus Kaiser (Gold-Blau), Markus Kranzfelder, Peter Schuster, Martin Kranzfelder (Gold-Grün) sowie Simone Rogg (Höchststufe Gold-Rot). (mmer)

