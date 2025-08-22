Icon Menü
Leistungsprüfung bei der Feuerwehr Eisenbrechtshofen

Eisenbrechtshofen

16 Feuerwehrleute bestehen in Eisenbrechtshofen die Leistungsprüfung

Eine Teilnehmerin erreicht bei der Aufgabe „Die Gruppe im Löschangriff“ die Höchststufe.
    Die erfolgreichen Teilnehmer der Feuerwehr Eisenbrechthofen mit den Schiedsrichtern.
    Die erfolgreichen Teilnehmer der Feuerwehr Eisenbrechthofen mit den Schiedsrichtern. Foto: Maximilian Merktle

    Insgesamt 16 Mitglieder der Feuerwehr Eisenbrechtshofen haben die Leistungsprüfung „Die Gruppe im Löschangriff“ absolviert. Dabei wurde unter den wachsamen Augen der Schiedsrichter Thomas Sokoup, Gottfried Reiter und Kreisbrandmeister Bernd Schreiter ein Löschaufbau zur Brandbekämpfung im Rahmen einer Einsatzübung simuliert. Die Teilnehmenden wurden dafür in zwei Gruppen eingeteilt.

    Nur etwas mehr als drei Minuten Zeit für die Aufgabe

    In maximal 190 Sekunden musste ein kompletter Löschaufbau vom Hydranten bis hin zu den Strahlrohren aufgebaut werden, was den beiden Gruppen sowohl zeitlich als auch von der Sauberkeit hervorragend gelang. Davor waren von den Teilnehmenden noch Zusatzaufgaben aus dem Bereich Gerätekunde zu leisten gewesen.

    Das Abzeichen der Stufe 1 (Bronze) erhielten Lukas Eser, Daniela Langkeit, Michael Knoblauch, Christian Niesel, Alexander Genzler, Joachim Bayer, Franziska Eser, Markus Vizethum und Arne Linnemann. Bereits höhere Stufen absolvierten Max Merktle, Christian Scheer, Markus Kaiser (Gold-Blau), Markus Kranzfelder, Peter Schuster, Martin Kranzfelder (Gold-Grün) sowie Simone Rogg (Höchststufe Gold-Rot). (mmer)

    Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt

    Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.
    Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!

