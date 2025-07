Achtsamkeit und Stressbewältigung nach Jon Kabat-Zinn

Unter der Leitung von Daniela Kaschke und Elisabeth Huber findet von Freitag, 1. August, 18 Uhr, bis Sonntag, 3. August, 13 Uhr, ein Seminar zur Pflege der Achtsamkeit und Stressbewältigung im Exerzitienhaus in Leitershofen statt. Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR), die achtsamkeitsbasierte Stressbewältigung nach Jon Kabat-Zinn, ist ein bewährtes Programm aus dem Gesundheitsbereich. Es schult die Wahrnehmungsfähigkeit und Achtsamkeit mit dem eigenen Körper, was nachweislich eine gesundheitsfördernde Wirkung hat. Das MBSR-Training umfasst sanfte Körperübungen, angeleitete Mediationen, Kurzvorträge und einen Austausch. Teilnehmende sollen sich mit allen Sinnen für den jeweiligen Augenblick öffnen und das Leben in neuer Tiefe und Intensität erfahren. Die Anmeldung erfolgt unter info@exerzitienhaus.org oder Telefon 0821/907540 , nähere Informationen gibt es unter www.exerzitienhaus.org.

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.

Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!