Architektur, Kunst und Gitarrenklänge im Exerzitienhaus Leitershofen

Am Samstag, 12. April, findet im Exerzitienhaus St. Paulus in Leitershofen um 18 Uhr ein besonderer Abendspaziergang statt. Unter der Leitung von Referentin und Kuratorin Daniela Kaschke erfahren die Teilnehmenden mehr über das Gebäude. Es wurde 1963 nach den Entwürfen von Thomas Wechs im Stil des Neuen Bauens errichtet. Im Mittelpunkt der Führung stehen bedeutende Werke der „Kunst am Bau“, darunter ein Glasfenster von Georg Bernhard, Wandmalereien von Franz Nagel und ein Kreuzweg in Betonreliefen von Karl Reidel. Ergänzt wird der Rundgang durch die aktuelle Ausstellung „color loops vol. I“ der Künstlerin Celia Mendoza. Im Anschluss gibt es einen entspannten Austausch bei Snacks und Getränken. Den Abschluss bildet ein meditativer Tagesausklang in der Hauskirche mit Gedichten und klassischer Gitarrenmusik. Die Veranstaltung endet gegen 21 Uhr. Der Teilnahmebeitrag von 8 Euro wird vor Ort erhoben. Weitere Infos unter Telefon 0821/90754-0 oder per E-Mail an info@exerzitienhaus.org. (AZ)

