Leitershofen

vor 32 Min.

Bäcker Klemm in Leitershofen hört auf

Plus Bäcker Klemm gibt das Geschäft in Leitershofen auf und geht in den Ruhestand. Ein Nachfolger ist jedoch bereits gefunden und der ist in Stadtbergen kein Unbekannter.

Von Ingrid Strohmayr und Matthias Schalla

Fast vier Jahrzehnte lang hat Bäckermeister Josef Klemm in Leitershofen seine Kundschaft mit frischen Backwaren versorgt. Doch diese Ära hat nun ein Ende. Der 71-Jährige schließt seine Backstube für immer. Doch die Bürgerinnen und Bürger aus Leitershofen und der Umgebung müssen sich keine Sorgen um ihre Grundversorgung machen. Es ist bereits ein Nachfolger gefunden worden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen