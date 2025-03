Begegnungen sind so wichtig wie das tägliche Atmen

Über 100 Frauen und Männer waren der Einladung der Kath. Landvolkbewegung Dinkelscherben gefolgt und kamen ins Exerzitienhaus nach Leitershofen. Traditionell zum Beginn der Fastenzeit finden dort die beliebten Einkehrtage statt. Pfarrer Wolfgang Kretschmer griff einen Satz von Martin Buber auf und setzte ihn mit praktischen Übungen um. Unter dem Motto „Alles wirkliche Leben ist Begegnung“ forderte er die Teilnehmenden zum wechselseitigen Austausch auf.

Im Rückblick auf eigene Lebenserfahrungen stellte Kretschmer die Wichtigkeit der persönlichen Begegnung heraus. Begegnungen zwischen Menschen, aber auch die Begegnung mit Gott standen dabei im Mittelpunkt. Gott schuf den Menschen als Mann und Frau. Durch Beziehung könne man sich erst entfalten und wachsen, so Kretschmer. Es sei auch wissenschaftlich erwiesen, dass gute soziale Beziehungen Krisen leichter bewältigen ließen, die Gesundheit und Leistungsfähigkeit höher seien. Die Netzwerkforschung spreche von „emotionaler Ansteckung“, was natürlich auch in die negative Richtung führen könne. Wenn in einer Gesprächsrunde einige beispielsweise anfingen zu nörgeln und zu schimpfen, stecke das genauso an, wie wenn jemand von schönen Dingen berichte und sich freue. „Da kann jeder seinen Beitrag leisten und vielleicht so manche schlechte Stimmung brechen“, fasste Kretschmer zusammen.

Bekannte Vorbilder

In einem nächsten Schritt nahm Kretschmer wichtige Menschen in den Blick, die aus der Not ihrer Mitmenschen Großes leisteten, zum Beispiel die Heilige Elisabeth, die Arme unterstützte, oder Pfarrer Dominikus Ringeisen, der für Menschen mit Behinderung Förderstätten gründete. „Jeder Mensch macht Begegnungen, die das Leben verändern“, betonte Kretschmer. Und auch unter diesem Stichwort waren die Teilnehmenden zum Austausch eingeladen. Dazwischen wurden passende Lieder gesungen. Am Ende mündeten die vielen Gedanken und Gespräche in einen Gottesdienst und auch für das leibliche Wohl war gesorgt.

