Collegia Musica Chiemgau lockt mit Musik der großen Romantiker

Benefizkonzerte in hoher Qualität spielen, ist das Leitmotiv der Collegia Musica Chiemgau. Am Freitag tritt sie in der Stadthalle Gersthofen auf. Ein Probenbericht.

Gersthofen Musizierende aus bis zu 20 Nationen, die in vielen renommierten Orchestern spielen, versammelt die Collegia Musica Chiemgau. Mehrfach im Jahr erarbeiten die Musizierenden unter Leitung der Dirigentin und Gründerin des Ensembles Elke Burkert außergewöhnliche Konzertprogramme, die sie stets zugunsten wohltätiger Zwecke aufführen. Wir besuchten eine Probe vor dem Konzert des Ensembles am Freitag, 14. April, um 20 Uhr in Gersthofen.

Vor wenigen Stunden sind gut 60 Instrumentalistinnen und Instrumentalisten im Exerzitienhaus Leitershofen angekommen. In einer ersten Probe müssen sie sich aufeinander einspielen. Ihre Noten hatten sie schon im Vorfeld von Dirigentin Elke Burkert zugeschickt bekommen und konnten sich zu Hause mit ihren Stimmen vertraut machen. Nun sind sie das erste Mal zusammen und arbeiten am Orchesterklang. Innerhalb von nur zweieinhalb Tagen muss das Programm "stehen". Ausgewählt wurden für das Konzert relativ unbekannte, aber hörenswerte Werke von Richard Wagner, Édouard Lalo, Franz Strauss und dessen Sohn Richard Strauss.

In Gersthofen erklingt hörenswertes Unbekanntes

Es gehört zum Konzept von Elke Burkert, dem Publikum immer wieder unbekannte, aber hörenswerte Musikstücke zu präsentieren. Als Erstes wird nun der Festmarsch Es-Dur, op. 1 von Richard Strauss geprobt. "Den hat der Münchner Komponist bereits im Alter von zwölf Jahren komponiert", erklärt die Dirigentin den Musikerinnen und Musikern. Eines der Hauptmotive darin ist eine Fanfare. Mithilfe eines Beispiels macht sie deutlich, welche Stimmung sie haben möchte: "Denkt daran, es soll freudig klingen, stellt euch vor, ihr lauft in einen Wald hinein."

Präzise und konzentriert achtet Dirigentin Elke Burkert auf ihre Musiker. Foto: Marcus Merk

Mit präzisen Taktstockbewegungen leitet Elke Burkert das Orchester an. Ihr entgeht dabei kein Detail. Denn im Paulussaal des Exerzitienhauses ist jedes Detail und jedes Instrument zu hören. Weil das Ensemble aus "gestandenen Musikern" besteht, die sich im Vorfeld gut vorbereitet haben und ihre Stimmen "draufhaben", kann sich Elke Burkert nach einer Stunde des gemeinsamen Musizierens schon überwiegend der Arbeit an Details widmen. Die Freude daran ist ihr deutlich anzumerken.

Immer wieder motiviert sie die Musizierenden, zum Beispiel beim nächsten Probenstück, der Konzertouvertüre Nr. 1, d-moll von Richard Wagner: "Wagner hat versucht, in Wien diese Konzertouvertüre aufzuführen", erzählt sie. "Er hat es gelassen, weil das Orchester dort das nicht geschafft hat. Bei euch habe ich keine Zweifel, dass Ihr das hinbringt." An einer rhythmisch sehr schwierigen Stelle rät sie: "Empfindet des wie Jazz", und macht die Synkopen – also die Taktwechsel – vor. "Macht es fluffig, aber bestimmt." Schnell ist auch diese vertrackte Stelle gelungen.

Die letzten Takte bleiben der Harfe

Als die Harfenistin eintrifft, sagt sie: "Spielen wir zur Erholung den Humperdinck." Das Vorspiel zu dessen Oper "Hänsel und Gretel", auch als "Abendsegen" bekannt, ist mit seiner hochemotionalen Empfindsamkeit ein deutlicher Kontrast zu Wagners dramatischer Ouvertüre und sicher das bekannteste Stück dieses Konzertprogramms. "Das ist ein solch schönes Stück, da müssen die Tränen fließen bei den Zuhörenden", so die Dirigentin. So überlässt sie die letzten Takte der berührenden Melodie der Harfe. Die Musikerkollegen klatschen nach dem letzten Ton vor Begeisterung.

Die Musiker tragen bei den Proben feinste dynamische Nuancen in ihre Instrumentalstimmen ein. Foto: Marcus Merk

Beim Benefizkonzert "Edi+Franz+Richard" wird darüber hinaus noch Édouard Lalos "Symphonie espagnole d-moll, op. 21 für Violine und Orchester" aufgeführt. Solist ist dabei Richard Milone. Ein weiteres "Zuckerl" ist das Hornkonzert c-moll op. 8 von Franz Strauss. Der Vater von Richard Strauss wurde im 19. Jahrhundert als der berühmteste und Beste Hornist der Welt gehandelt. Das Solohorn in Gersthofen spielt Aleksandar Crnojevic.

Beginn des Benefizkonzerts, das die Collegia Musica Chiemgau in Zusammenarbeit mit dem Rotary Club Gersthofen – Nördliches Lechtal veranstaltet ist am Freitag, 14. April, um 20 Uhr in der Stadthalle Gersthofen. Der Reinerlös des Abends geht zugunsten der Kartei der Not, des Leserhilfswerks unserer Zeitung sowie des Vereins Dachskinder. Karten für Kurzentschlossene gibt's noch an der Abendkasse oder im Vorverkauf unter www.stadthalle-gersthofen.de.