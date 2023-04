Leitershofen

vor 33 Min.

Die Kehrs aus Leitershofen kennen das Rezept für eine lange Ehe

Plus Barbara und Christoph Kehr feiern Diamantene Hochzeit. Das Jubelpaar lernte sich in der ehemaligen DDR am „Tag des Lehrers und der Kindergärtnerin“ kennen.

Von Ingrid Strohmayr

Das seltene Jubiläum der Diamantenen Hochzeit feierten am Gründonnerstag Barbara und Christoph Kehr. 60 Jahre sind die 81-Jährige und ihr gleichaltriger Ehemann nun verheiratet. Und zu den ersten Gratulanten zählten Stadtbergens Bürgermeister Paul Metz, der mit 2. Bürgermeister Michael Smischek dem Jubelpaar im Namen der Stadt ein Weinpräsent überreichte. "Eine solch lange Ehe ist ein beeindruckendes Vorbild für viele junge Ehepaare in unserer Stadt Stadtbergen“, sagte Metz. Einen Tipp für ein langes gemeinsames und vor allem harmonisches Leben hatte das Ehepaar natürlich parat.

"Die Liebe, gegenseitige Achtung, Respekt und die Bereitschaft auch schwierige Situationen gemeinsam zu meistern, ist das Wichtigste", sagen sie. Beide seien zwar grundverschieden, aber trotzdem würde ihr Rezept funktionieren. "Es war wirklich die Liebe auf den ersten Blick“, resümiert Barbara Kehr, eine geborene Böhm, die in Karl-Marx-Stadt, dem heutige Chemnitz, geboren ist. Sie absolvierte ein Pädagogikstudium, um Kindergärtnerin zu werden. Ihr Ehemann Christoph studierte Lehramt in Auerbach im Vogtland. "Da schon damals Lehrermangel herrschte, wurde ich nach nur zwei Jahren Studium als Junglehrer in Chemnitz eingesetzt und konnte trotzdem extern weiter studieren“, erinnert er sich.

