Erhard + Leimer ist als Familienunternehmen ausgezeichnet

Die Erhard+Leimer GmbH aus Stadtbergen ist Gewinnerin des Preises bayerischer Familienunternehmer des Jahres. Der Preis wurde in München vom Verband der Familienunternehmer verliehen. Ebenfalls ausgezeichnet wurde die Horsch Maschinen GmbH aus Schwandorf.

Das international führende High-Tech-Unternehmen im Bereich der Automatisierungs- und Inspektionstechnik wurde 1919 gegründet und verfügt heute über 1600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie zahlreiche Standorte und Tochtergesellschaften in Europa, USA, China und Indien. Zur Optimierung der Produktionsprozesse seiner Kunden liefert Erhardt+Leimer intelligente Technologien und Produkte für die Bahnlaufregelung, Bahnsteuerung und Bahninspektion. Dabei werden Kunden in den unterschiedlichsten Industrien wie Textil, Papier, Kunststoff, Reifen, Wellpappe, Hygiene oder Batterie bedient.

Eine Stiftung kümmert sich um bedürftige Mitarbeiter

Die Jury begründete die Wahl mit dem hohen Engagement des Unternehmens. So fördert die bereits 1986 gegründete Albert-Leimer-Stiftung die technische, naturwissenschaftliche und wirtschaftswissenschaftliche Forschung an der Universität Augsburg. Seit 2014 konzentriert sich zusätzlich die ELCARE Stiftung auf in Not geratenen Mitarbeiter an allen Standorten der Firma. Die Unterstützung von lokalen Einrichtungen wie Kindergärten und die Förderung schulischer und beruflicher Bildung von materiell benachteiligten Personen stehen dabei im Mittelpunkt.

Geschäftsführer Michael Proeller: „Die Verleihung dieses besonderen Preises ist für unser Unternehmen und für mich persönlich ein hoher Ansporn die Erfolgsgeschichte von Erhardt+Leimer voranzutreiben. Familienunternehmen sind der entscheidende Erfolgsfaktor der Wirtschaft und wir sind stolz, ein Teil davon zu sein", bedankte er sich auch bei der Beleschaft. (AZ)

