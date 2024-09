Eröffnung einer Doppelausstellung erweist sich als großer Erfolg

Mehr als 250 Besucherinnen und Besucher erlebten die Eröffnung der Doppelausstellung „Dialog – Georg Bernhard & Schülerinnen und Schüler“ im Kunstraum Leitershofen und im Exerzitienhaus Leiterhofen.

Thomas Elsen bezeichnete den 95-jährigen ehemaligen Kunstprofessor als „Augsburgs Jahrhundertkünstler“ und würdigte bei seiner Laudatio insbesondere auch das pädagogische Wirken des bis heute aktiven Ausnahmekünstlers.

Ein „Hauskünstler“ wird geehrt

Bernhard wird zusammen mit seinen Schülerinnen und Schülern Gabriele Fischer, Anne Lubin, Rainer Kaiser, Norbert Kiening, Anda Manea, Eugen W. Müller, Peter Pohl, Wolfgang Reichert, Bea Schmucker und Willi Weiner gezeigt. Der Direktor des Exerzitienhauses, Pfarrer Christian Hartl, zeigte sich glücklich, mit Bernhard einen „Hauskünstler“ zu ehren, der mit seinen Werken auch in der Hauskirche und in der Auferstehungskapelle vertreten ist. Der Betreiber des Kunstraums Leitershofen, Michael Kießling, der zusammen mit Daniela Kaschke, Referentin im Exerzitienhaus, die Ausstellung kuratierte, unterstrich die Bedeutung der kulturellen Zusammenarbeit der Einrichtungen in Stadtbergen.

Die Ausstellung mit rund 100 Werken ist bis 27. Oktober an beiden Orten zu sehen. Die Öffnungszeiten: Kunstraum Am Pfarrhof Leitershofen, Bergstraße 3, 86391 Stadtbergen. Öffnungszeiten: Donnerstag 18 bis 21 Uhr, Samstag und Sonntag 15 bis 18 Uhr. Exerzitienhaus Leitershofen, Krippackerstraße 6, 86391 Stadtbergen, Öffnungszeiten: Montag bis Freitag: 8 bis 18 Uhr, Samstag und Sonntag: 8 bis 15 Uhr. (AZ)