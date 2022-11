Exerzitienhaus in Leitershofen geht mit besonderem Programm ins Jubiläumsjahr

Das 60-jährige Bestehen des Exerzitienhauses in Leitershofen ist Anlass für eine Reihe besonderer Veranstaltungen. Dazu gibt es ein neues Programmheft mit mehr als 60 Seiten.

"Was soll ich tun, damit mein Leben gelingt?": Diese existenzielle Frage, die einst Paulus von Tarsus, der zum Völkerapostel wurde, gestellt hat, steht in Stein gehauen am Eingang des Exerzitienhauses in Leitershofen. Seitdem trägt es den Namen des heiligen Paulus. Im Laufe der Jahrzehnte konnten dort ungezählte Gäste Ruhe und Einkehr finden. Das 60-jährige Bestehen ist nun Anlass für eine Reihe besonderer Veranstaltungen. Das neue Programm mit mehr als 60 Seiten greift für das kommende Jahr nicht nur auf Bewährtes zurück, sondern wagt sich auch an neue Formate.

Neu aufgestellt starten auch die für Planung und Durchführung Verantwortlichen in das bevorstehende Jubiläumsjahr: Pfarrer Christian Hartl als Direktor und Florian Reitemann als kaufmännischer Geschäftsführer des Hauses sowie die Referenten Thomas Lechner, Sr. Martha Lang und Daniela Kaschke. "Ich bin sehr dankbar, dass wir als neues Team schnell zusammengefunden haben und nun ein im wahrsten Sinn des Wortes ansehnliches Programm vorlegen können", freut sich Hartl. In seine Jahresplanung schließt er dabei auch das bevorstehende diözesane Glaubensfest ein: "Mit dem Ohr des Herzens wollen wir in das im Juli 2023 beginnende Ulrichsjubiläumsjahr hineingehen und möglichst viele Gäste mitnehmen."

Auch Seminare und Auszeiten werden angeboten

Modernes Layout und farbliche Gestaltung des Programmhefts unterstreichen die neue Vielfalt: Vier Sparten nehmen ein ganzheitliches und differenziertes Bedürfnis nach Spiritualität in den Blick. Neben den zahlreichen Angeboten im bewährten Bereich "Exerzitien und Spiritualität" werden auch Seminare und Auszeiten rund um die Themenfelder "Persönlichkeit und Leben", "Kunst und Kreativität" sowie "Bewegen und Vertrauen" angeboten.

Dazu kommen die "Brautleutetage", bei denen die Ehe- und Familienseelsorge der Diözese Augsburg Kurse zur Ehevorbereitung anbietet. Eine Vielzahl kompetenter Referentinnen und Referenten konnte dafür gewonnen werden. Verschiedene Exerzitien, unter anderem mit Impulsen und Geistliche Tage, finden sich in bekannter Weise im Programm, ebenso wie die Stillen Tage, neue Angebote zur Kontemplation und die inzwischen ins zweite Jahr gehenden Oasentage für Priester und die 24-Stunden-Auszeit für Erwachsene zwischen 30 und 45 Jahren.

Ein breites Spektrum an Angeboten

Unter "Persönlichkeit und Leben" können Seminare zur Persönlichkeitsbildung, Gestalttherapie oder Biografiearbeit besucht werden; "Kunst und Kreativität" bietet ein breites Spektrum an Angeboten: etwa ein Wochenende mit Domkapellmeister Stefan Steinemann über die Bachkantaten, ein Kalligrafiekurs oder Fotoexerzitien; "Bewegen und Vertrauen" ermuntert zu Tanz, Meditation, Yoga, Wandern und Qigong.

Die Feierlichkeiten zum Jubiläumsjahr starten am Sonntag, 29. Januar, bei einem Gottesdienst mit Bischof Dr. Bertram und der Ausstellungseröffnung "Fragile Existence" des ukrainischen Künstlerehepaars Danylo und Yaryna Movchan. Am 21. Juli wird eine Sommerserenade stattfinden, am 10. September ein Tag des offenen Denkmals und Tag der offenen Tür. Zum Abschluss des Jubiläumsjahres wird Abt Johanes Eckert OSB mit allen, die im Bereich Spiritualität engagiert sind, ein Wochenende über benediktinische Spiritualität nachdenken. Das neue Programmheft kann direkt im Exerzitienhaus bestellt werden. Näheres zu den einzelnen Veranstaltungen sowie alles Wissenswerte gibt es im Internet unter www.exerzitienhaus.org. (AZ)