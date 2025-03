Farbfeldmalerei auf höchstem Niveau

In seiner diesjährigen Frühjahrsausstellung zeigt das Exerzitienhaus Leitershofen vom 16. März bis 25. Mai Werke von Celia Mendoza. Unter dem Titel „Color Loops vol. I“ sind Acrylarbeiten der Fürstenfeldbrucker Künstlerin aus dem Bereich der Farbfeldmalerei zu sehen. Celia Mendoza hat in München an der Akademie der Bildenden Künste studiert. Sie ist vornehmlich für ihre Glasarbeiten bekannt. Zuletzt hatte sie für die Katholische Pfarrkirche St. Peter und Paul in Pöttmes zwei Fenster und ein Tympanon entworfen. 2024 gewann sie den 1. Preis in einem von Bischof Dr. Bertram Meier initiierten Wettbewerb für die Gestaltung eines Ulrichsfensters im Augsburger Dom.

Mendozas Ulrichsfenster wird ab Mai einen Platz im südlichen Seitenschiff finden. Für das Exerzitienhaus Leitershofen war dies ein willkommener Anlass, die freien Arbeiten der Künstlerin in einer Ausstellung zu zeigen. Die Eröffnung findet am Sonntag, 16. März, um 12 Uhr, statt. Celia Mendoza wird in ihre Arbeiten einführen. Bei der Ausstellungseröffnung trägt Kilian Kopp klassische Gitarrenmusik vor. Zuvor findet um 11 Uhr ein Gottesdienst in der Hauskirche des Exerzitienhauses statt.

Die Ausstellung ist während der Öffnungszeiten des Exerzitienhauses zu sehen: montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr, samstags von 8 bis 15 Uhr und sonntags von 8 bis 14 Uhr. Die Öffnungszeiten in den Osterferien können variieren. Außer am Eröffnungstag sind zwei weitere Ausstellungsführungen mit der Künstlerin an den beiden Sonntagen, 30. März und 25. Mai, jeweils um 15 Uhr, geplant. Genaue Informationen auf www.exerzitienhaus.org. (AZ)