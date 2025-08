Geistliche Tage im Exerzitienhaus

Zum Thema „Der Hoffnung ein Fenster öffnen“ finden von Donnerstag, 4. September, bis Sonntag, 7. September, Geistliche Tage mit einer Filmvorführung im Exerzitienhaus in Leitershofen statt. Filme machen Erfahrungen anschaulich und erzählen Geschichten von Entwicklungen. Trotz vorhandener Grenzen gilt es, der Hoffnung ein Fenster zu Öffnen. Bei diesen Geistlichen Tagen inspiriert das Medium Film. Es regt die eigene Wahrnehmung im Blick auf das Leben an. In den Kurstagen beschäftigen sich die Teilnehmenden mit dem Gott- und Selbstvertrauen, und der Veränderung sowie der Entfaltung der eigenen Persönlichkeit. Begleitet werden die Tage von Karola Pretzl-Weigant, Diplom-Religions-Pädagogin und Gemeindereferentin. Nähere Informationen gibt es unter www.exerzitienhaus.org. Die Anmeldung erfolgt per Mail an info@exerzitienhaus.org oder unter Telefon 0821/907540.

