Georg Bernhards Mosaik- und Glaskunst

Am Tag des offenen Denkmals ehrt das Exerzitienhaus in Leiterhofen einen Zeitzeugen seiner Baugeschichte, den heute 95-jährigen Künstler und Professor Georg Bernhard. Bernhard schuf als junger Mann die Mosaike in der Hauskirche und die Glasarbeit in der Auferstehungskapelle des Exerzitienhauses. An seine frühe Wirkungsstätte kehrt der Künstler nun mit einigen seiner ehemaligen Schülerinnen und Schüler für eine Gruppenausstellung zurück. Gezeigt werden dabei einige neue Werke. Die Ausstellung „Dialog – Georg Bernhard & Schülerinnen und Schüler“ ist eine Kooperation mit dem „Kunstraum Am Pfarrhof Leitershofen“ und findet an beiden Orten statt. Am Sonntag, 8. September, wird nach einem Gottesdienst um 11 Uhr in der Hauskirche und einer Führung um 12.30 Uhr durch das Exerzitienhaus die Ausstellung um 14 Uhr eröffnet. Das Exerzitienhaus hat an diesem Tag von 10 bis 16 Uhr geöffnet. (AZ)

