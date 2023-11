Gespräch mit Künstlerin Lilian Moreno Sanchez

Die Schau „Woran du dein Herz hängst“ wird derzeit im Exerzitienhaus präsentiert.

Das Exerzitienhaus in Leitershofen veranstaltet ein Gespräch mit der Künstlerin Lilian Moreno Sanchez am Sonntag, 3. Dezember, um 14 Uhr im Rahmen der Ausstellung „Woran du dein Herz hängst“. Domkapitular Thomas Groll, Vorsitzender des Bischöflichen St.-Ulrich-Komitees, wird die Veranstaltung mit Erläuterungen zum Logo des Diözesanen Ulrichsjubiläums eröffnen, welches in seinem künstlerischen Entwurf in der Ausstellung gezeigt wird. Die Künstlerin Lilian Moreno Sánchez wird im Gespräch mit der Kuratorin der Ausstellung, Daniela Kaschke, durch die Gänge des Exerzitienhauses führen, in denen ihre Arbeiten der Öffentlichkeit präsentiert werden.

Ein Kurzfilm zum Misereor-Hungertuch und die Besichtigung der fahnenartigen großformatigen Zeichnungen der Künstlerin in der Hauskirche des Exerzitienhauses runden die Veranstaltung ab. Die Ausstellung ist noch bis Ende des Jahres zu den Öffnungszeiten des Exerzitienhauses zu sehen. Montag bis Freitag: 8 -18 Uhr, Samstag: 8 -15 Uhr, Sonntag: 8 -14 Uhr. Adresse: Diözesan-Exerzitienhaus St. Paulus, Krippackerstraße 6, 86391 Stadtbergen. Tel.: 0821 90754-0, E-Mail: info@exerzitienhaus.org, Homepage: www.exerzitienhaus.org

Lesen Sie dazu auch