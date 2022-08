Grundschüler basteln in Leitershofen aus Elektroschrott wahre Kunstwerke

An der Leopold-Mozart-Grundschule in Leitershofen steht ein Jahr lang der Umweltgedanke im Vordergrund. Nun hat sich die Schule für ein besonderes Zertifikat beworben.

An der Leopold-Mozart-Grundschule in Leitershofen geht ein ganz besonderes Schuljahr zu Ende: Im Mittelpunkt des Schulalltags stand die ganze Zeit über der Umweltschutz. Neben einer Projektwoche zum Thema "Alltagskompetenz Umwelt", an der alle Klassen der Schule beteiligt waren, widmete sich auch die Offene Ganztagsschule (OGTS) im Rahmen ihrer pädagogischen Arbeit diesem Thema. Dabei kamen die Schülerinnen und Schüler durch zahlreiche größere und kleinere Projekte mit verschiedenen Aspekten des Umweltschutzes in Berührung. Das umfangreichste Projekt steuerten dabei die Erstklässlerinnen und Erstklässler der OGTS bei.

Die Kinder hatten sich des Themas Elektroschrott angenommen. Um die Umwelt zu schonen, wollten die Kleinen wissen, welche Materialen in den alten Geräten, die von vielen Erwachsenen oft achtlos in den Müll geworfen werden, enthalten sind. Also brachte jedes Mädchen und jeder Bub einen ausrangierten Gegenstand mit. Darunter waren zum Beispiel ein altes Handy, eine Kaffeemaschine oder auch ein Thermometer. Anschließend wurde der Elektroschrott größtenteils alleine von den Kindern in seine Einzelteile zerlegt – und hier war dann für alle die Überraschung groß, als die Kinder in einem Gerät auf eine Goldplatine gestoßen sind.

Aus zerlegten Elektrogeräten ein wahres Kunstwerk kreiert

Nach diesem handwerklichen Teil ging es an den künstlerischen Part. Die Kinder kreierten aus den zerlegten Elektrogeräten ein wahres Kunstwerk. Auf zwei verschiedenen Platten wurde der Elektroschrott befestigt und anschließend mit Farbe besprüht. Welche Farben dabei zum Zug kamen, entschieden die Schülerinnen und Schüler ganz demokratisch in einer Abstimmung. Am Ende bekam die eine Platte einen goldenen, die andere einen türkisen Hintergrund. Nicht weniger beeindruckend war das Projekt der Drittklässlerinnen und Drittklässler der OGTS.

Unter dem Motto "die schöne Müll-er-in" hatten sie Plastikmüll mitgebracht und damit eine Büste beklebt und gestaltet. Müll stand auch in einem anderen Projekt im Mittelpunkt: So haben Kinder einer Gruppe Müll rund um das Schulgelände gesammelt und daraus eine Collage gebastelt. Den Nachhaltigkeitsgedanken lebten sie auch an anderer Stelle: Wasser, das die Kinder aus ihren Gläsern in der Mensa nicht getrunken hatten, wurde gesammelt und zum Blumengießen für den Schulgarten verwendet.

Der Umweltgedanke soll in Leitershofen weitergelebt werden

Nicht nur all die Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte und Mitarbeiterinnen der Offenen Ganztagsschule sind stolz auf die Ergebnisse. Auch die Schulleiterin, Renate Wipfler, ist begeistert. Sie will das große Engagement der Schulgemeinschaft in Sachen Umweltschutz fortführen: Die Leopold-Mozart-Grundschule hat sich um das Zertifikat "Umweltschule in Europa" beworben. Der Umweltgedanke soll somit auch in den kommenden Jahren in Leitershofen weitergelebt werden. (AZ)