Ihle eröffnet eine Filiale in Leitershofen

In Leitershofen eröffnete in der Hauptstraße ein neues Cafe mit 60 Plätzen.

Im Herzen von Leitershofen, in der Hauptstr. 15, eröffnete die Landbäckerei Ihle mit dem kirchlichen Segen von Stadtpfarrer Konrad Huber ihr neues Café. An diesem zentralen Standort leistet das Familienunternehmen, das in vierter Generation von Alexander und Wilhelm-Peter Ihle geleitet wird, einen weiteren Beitrag zur Nahversorgung der Leitershofer Bürger. Im Café Ihle mit 60 Plätzen gibt es im gemütlichen und freundlich gestalteten Ambiente Kaffee- und Tee-Spezialitäten in Bio- und Fairtrade-Qualität, warme Snacks, Pizza, Pasta, Salate und Panini.

Weitere 40 Plätze gibt es im Außenbereich, darunter auch einige Tische mit Blick auf den künftigen Mozartplatz, der im Zuge des Neubaugebietes, des Leitershofer Angers, in Kürze fertig gestellt ist. Aktuell steht neben den Brot- und Konditoreiprodukten das Weihnachtssortiment mit Stollen, Früchtebrot und Plätzchen im Fokus. Die Landbäckerei Ihle sieht sich zudem als „Brotretter“: so gibt es in allen Filialen in den letzten beiden Verkaufsstunden alle Brotsorten zum halben Preis. Geöffnet ist die Filiale in Leitershofen von Montag bis Freitag von 6 bis 19 Uhr, am Samstag von 6 bis 18 Uhr und sonntags von 7.30 bis 17 Uhr. (inst)

