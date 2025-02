Illegales Straßenrennen: Hoher Sachschaden nach Unfall auf der B17

Viel zu schnell sind zwei Männer mit ihren Autos am Samstagabend über die B17 gerast, berichtet die Polizei. Demnach lieferten sich die beiden Autofahrer ein illegales Straßenrennen. Gegen 21.30 Uhr beobachteten Verkehrsteilnehmer die beiden Autos auf der B17, die mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Süden fuhren. Im weiteren Verlauf beschleunigten die beiden Fahrzeuge offenbar auf weit über 120 km/h bei erlaubten 70 km/h. An der Anschlussstelle Leitershofen kam es zum Unfall zwischen einem der beiden Fahrzeuge mit einem einfahrenden Auto. Verletzt wurde niemand. Es entstand ein Sachschaden von rund 65.000 Euro. Die Polizei stellte die Führerscheine der beiden Fahrer sicher.

Die Polizei ermittelt nun gegen beide Männer unter anderem wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens. Zeugen, die weitere Angaben machen können, werden gebeten, sich bei der Autobahnpolizei Gersthofen unter der Telefonnummer 0821/323-1910 zu melden. (kinp)