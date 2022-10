Kunst gibt in Leitershofen ein Statement für die Ukraine ab

Die Pöttmeser Textil-Künstlerin Andrea Dresely stellt im Exerzitienhaus Leitershofen aus. Was der Ukraine-Krieg mit ihren Werken zu tun hat.

"Kunst Freiraum für Freiheit" lautet der Titel der Ausstellung der Pöttmeser Textil-Künstlerin Andrea Dresely, die bis zum 18. Dezember im Diözesan-Exerzitienhaus St. Paulus in Leitershofen zu sehen ist.

Bewegende Gedanken zur Kriegssituation in der Ukraine, vorgetragen von der Ukrainerin Darya Kupriyanova , die aus ihrer Heimat geflohen und aktuell im Exerzitienhaus untergekommen ist, prägten den Gottesdienst am Kirchweihsonntag. Anschließend eröffnete Geistlicher Direktor Dr. Christian Hartl mit Geschäftsführer Florian Reitemann die Ausstellung im Foyer des Exerzitienhauses.

Exerzitienhaus in Leitershofen bietet Veranstaltungen an

In der Kirche selbst ist der von Dresely neu geschaffene zehnteilige Zyklus über den Ukraine-Krieg zu sehen. Die Einführung in die Ausstellung übernahm die Kunsthistorikerin Dr. Gertrud Roth Bojadzhiev , die im wörtlichen Sinne den roten Faden aufnahm und ein „Bild zusammenflocht“, in dem sie die Ursprünge und Bedeutung der Weberei als auch die vielseitigen Handwerkstechniken und Epochen der Künstlerin aufgriff.

Das Exerzitienhaus in Leitershofen will offen sein für Menschen, die auf dem Weg sind, die suchen und fragen, die sich orientieren und aufbrechen wollen. Ruhige Zimmer, eine große Hauskapelle, sowie verschiedene Gottesdienst- und Meditationsräume und ein großer Park mit einem künstlerisch wertvollen Kreuzweg stehen Besuchern und Besucherinnen zur Verfügung. Das Team des Exerzitienhauses und andere Veranstalter bieten "Geistliche Tage" mit verschiedenartiger Gestaltung und Thematik an. Das Veranstaltungsprogramm ist auf der Homepage des Exerzitienhauses zu finden (https://www.exerzitienhaus.org/). Das Jahresprogramm steht unter dem Motto "Freiraum für die Seele".

Die beiden talentierten Jungmusiker Elias Huth am Fagott und Josephine Schwarz am Klavier umrahmten den Auftakt der Ausstellung. (inst)

