Leiter des Augsburger Ärzteorchesters geht in den Ruhestand

Sein Gesicht ist bei den Augsburger Philharmonikern nicht wegzudenken. Doch nun geht der Geiger Christian Echl in den Ruhestand. Doch er hat noch einiges vor.

Christian Echl durfte sein Hobby zum Beruf machen. Nach seinem Musikstudium am Konservatorium Augsburg, der Musikhochschule Wien und als erster Preisträger eines Violin-Wettbewerbs trat er 1980 als Geiger im Philharmonischen Orchester Augsburg seine erste Orchesterstelle an und wusste – sein erster Generalmusikdirektor war damals Bruno Weil –, dass er die richtige Berufsentscheidung getroffen hatte. Zum Ende der Spielzeit geht der Leitershofer in den Ruhestand. Doch das ist nicht das Ende seiner musikalischen Tätigkeit. Besonders eine Aufgabe wird er fortführen.

Zwei Jahre nach seinem Start in Augsburg wurde er stellvertretender Stimmführer. Seine weiteren musikalischen Interessen galten aber auch der „beschwingten Kammermusik“ à la Helmut Zacharias. So gründete Echl 1985 mit Philharmonischen Freunden die Swinging Violins und begeisterte das Publikum beim Augsburger Opernball ebenso, wie mit seiner zweiten Gruppe Gypsy Friends. Diese wirkten auch bei Benefizveranstaltungen für den Ausbau des damaligen Hoffmann-Kellers mit.

1993 wurde er zum Dirigenten und künstlerischen Leiter des Augsburger Ärzteorchesters berufen. So spielte er mit diesem Orchester im Lauf der vergangenen 30 Jahre nicht nur rund 300.000 Euro für gemeinnützige Zwecke, darunter auch für die Kartei der Not ein. Sein jüngstes musikalisches Steckenpferd sind die „Philharmonia Schrammeln Augsburg“, ein Ensemble, das – ebenfalls aus Mitgliedern der Augsburger Philharmoniker bestehend – 2016 seine Premiere im damaligen Hoffmann-Keller gab.

Der Leitershofer Geiger Christian Echl geht in den Ruhestand

Gerne erinnert Christian Echl sich noch an einen besonderen Auftritt mit seinen Swinging Violins: „1987 spielten wir auf dem Augsburger Opernball, der damals noch in der Kongresshalle abgehalten wurde. Als Stargast wurde Ivan Rebroff erwartet. Als dieser dann jedoch nicht eintraf, hatte der Dirigent schließlich dessen ganzes Begleitorchester wieder nach Hause geschickt.“

Völlig spontan kam es bei einem Opernball zu einem Auftritt von Christian Echl (Zweiter von links) und seinen Swinging Violins mit dem Sängerstar Ivan Rebroff (rechts). Foto: Christian Echl

Doch Rebroff tauchte doch noch auf und stand nun ganz ohne Musiker da. Spontan erklärte sich der Sänger dazu bereit, von Christian Echl und seinen Swinging Violins begleitet zu werden. Ob das tatsächlich funktionieren konnte? „Wir hatten ja nicht mal Noten dafür vorbereiten können“, sagt Echl. „Er hat gesungen, wie er wollte, wir haben gespielt, wie wir wollten. Aber es hat geklappt.“

Lob hat der Vater einer Tochter und eines Sohns, die beide erwachsen sind, besonders für zwei seiner Chefs: „Ich hatte Glück, dass ich unter Generalmusikdirektor Bruno Weil anfangen durfte und es ist für mich ein Glücksfall, mit Domonkos Héja meine berufliche Aktivität nach 43 Jahren beenden zu können.“ Dies seien die musikalisch erfülltesten Jahre mit den Philharmonikern gewesen.

Doch auch im Ruhestand hat Christian Echl zu Hause in Leitershofen einiges zu tun: Seit Oktober 2019 ist er bei einem wissenschaftlichen Wiener Musikarchiv als freier Mitarbeiter zuständig für die Digitalisierung alter Langspielplatten. „Und das Ärzteorchester leite ich weiter.“ Seinen Taktstock wird er also sicher noch lange nicht beiseitelegen.

Und eines wollen Christian Echl und seine Frau Petra künftig genießen, wie sie sagt: „Endlich müssen wir uns nicht mehr nach Dienstplänen richten und können selbst Abendveranstaltungen als Zuschauer besuchen oder auch einfach mal spontan wegfahren.“