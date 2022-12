Leitershofer Dorfweihnacht sorgt für großes Besucheraufkommen

Vereine und Geschäftsleute sorgen auf dem Brunnenplatz in Leitershofen für weihnachtliche Stimmung. Ein Großteil der Erlöse wird wieder gespendet.

Zum 26. Mal fand sie statt: Die von Alt und Jung geliebte Leitershofer Dorfweihnacht, die traditionell am zweiten Adventswochenende auf dem Brunnenplatz von den Vereinen und Geschäftsleuten organisiert wird.

Nach der wegen Corona geschuldeten "Zwangspause" sorgten nicht nur die Leitershofer Bürger für großes Besucheraufkommen, sondern auch Gäste aus nah und fern ließen sich wie die Teilnehmer des Nikolaus-Laufes am Sonntagnachmittag die besonders heimelige und ganz individuelle Atmosphäre der Dorfweihnacht rund um den geschmückten Christbaum nicht entgehen. Nach der Eröffnung durch Stadbergens Bürgermeister Paul Metz erfreute musikalisch die Flötengruppe von Maria Heisele, gefolgt von den Alphornbläsern Adelsried und der Musikverein Leitershofen mit vorweihnachtlichen Weisen.

Kulinarische Spezialitäten und hübsche Bastelarbeiten

In den zwölf liebevoll, ganz individuell dekorierten Buden boten die Vereine kulinarische Spezialitäten von Glühwein, Bratwurst, heißen Maroni, Schupfnudeln bis hin zu feinen Crêpes an. Hübsche Bastelarbeiten präsentierten der Togo-Verein, Muko-Aktiv, die Grundschule und die beiden Kindergärten Immanuelhaus und St. Oswald. Für das musikalische Rahmenprogramm sorgten die Kinder des katholischen Kindergartens St. Oswald und der Leopold-Mozart-Grundschule, die Musikschule Beathof und die St. Paulus-Bläser. "Wie auch den vergangenen Jahren werden die Standbetreiber und Verpflegungsstände wieder einen großzügigen Teil ihres Gewinns an gemeinnützige Organisationen der Stadt Stadtbergen spenden", versprach Hans Niedermair, der Beauftragte der Leitershofer Dorfweihnacht. (inst)

