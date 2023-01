Maria Magdalena und Maximilian Seitz feiern in Leitershofen Goldene Hochzeit

Maria Magdalena und Maximilian Seitz haben sich bereits 1969 auf einer Faschingsparty kennengelernt. Der Jubilar hatte damals eine ganz besondere Verkleidung.

Über den Besuch von Stadtbergens Bürgermeister Paul Metz, der mit einem Sektpräsent dem Ehepaar zur Goldenen Hochzeit gratulierte, freuten sich Maria Magdalena und Maximilian Seitz ganz besonders. "Mit Vertrauen, Zuhören, Kompromissen, Akzeptanz, immer miteinander reden und viel Humor haben wir 50 Jahre gute und harmonische Ehe gemeistert", verrät strahlend das Jubelpaar bei einem Gläschen Sekt. Kennengelernt haben sich die beiden auf einer Faschingsparty am 16. Februar 1969 im Keller der Eltern eines Freundes.

"Der Schnösel im Anzug war schon gar nicht mein Typ", erzählt die 76-Jährige, die mit Mädchennamen Kriegisch heißt und aus Franken stammt. Lachend berichtet sie, dass ihr ein Jahr älterer Max bis heute nie Anzüge trägt und so im wahrsten Sinne des Wortes verkleidet war. Doch der junge Leitershofer Student an der TU München eroberte schließlich beim näheren Kennenlernen im Sturm das Herz der Textillaborantin. "Wir mussten sogar heiraten, nicht weil Nachwuchs unterwegs war, sondern wegen der Wohnung, da damals unverheiratete Paare keinen Mietvertrag bekamen", erinnern sich die Eheleute, die erst im Standesamt und vier Wochen später im Leitershofer Exerzitienhaus den Bund fürs Leben schlossen.

Sie unterstützte ihren Mann im Baugeschäft

Nach Beendigung des Studiums übernahm Maximilian Seitz von seinem Onkel das Baugeschäft Stempfle in Pfersee , die beiden Kinder Christine und Tobias, heute 49 und 45 Jahre alt, kamen zur Welt und Maria Magdalena entschloss sich, nachdem der Nachwuchs aus dem Gröbsten heraus war, zu einer Umschulung zur Finanz- und Lohnbuchhalterin. Sie unterstützte ihren Mann im Baugeschäft, das sie bis 2006 erfolgreich führten. 1981 entdeckte das Ehepaar im geliebten Italien-Urlaub eine Bauruine im Hinterland in Nasino bei Alassio in Ligurien, 20 Kilometer vom Meer entfernt.

Mit dem nötigen Know-how, verbunden mit viel Arbeit, schufen die Eheleute ein kleines Paradies inmitten der Natur, umgeben von Bergen. Beide sind begeisterte Sportler, spielten früher Volleyball und radelten oft. "Mit dem Rennrad waren wir viel unterwegs, sind aber kürzlich auf E-Bikes umgestiegen, da es einfach bequemer ist", verrät die Jubilarin. Ihr Hobby ist das Malen und ihr Ehemann, mittlerweile ein passionierter Hobby-Bierbrauer, braut in Italien in der hauseigenen Minibrauerei im Gewölbekeller naturtrübes Kellerbier und Weizen in Bioqualität. "Wir sind die Hälfte des Jahres in Italien und dann wieder daheim im schönen Leitershofen, was uns viel Freude macht", erklärt das naturverbundene Ehepaar. Besonders stolz sind sie auf die fünf Enkeltöchter, die mit den Eltern natürlich auch eingefleischte Italien-Fans sind. (AZ)

