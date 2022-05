Marina Lötschert aus Leitershofen spielt beim Polizeiruf im TV mit

Die Leitershofer Schauspielerin Marina Lötschert ist auf der Theaterbühne und im TV gefragt. Sie freut sich, endlich wieder richtig durchstarten zu können.

Gerade steht die Leitershofer Schauspielerin Marina Lötschert zum ersten Mal beim Sensemble Theater in Augsburg in der neuen Produktion "Genannt Gospodin" von Philipp Löhle auf der Bühne. Ein Stück, das eine hervorragende Kritik unserer Zeitung bekommen hat. Lötschert spielt dabei sechs Rollen: Sich, Mutter, Anette, Silvia, Engerling und Kommissar. "Da kommt mir meine Vielseitigkeit und Wandlungsfähigkeit zugute", sagt die Mimin mehr als zufrieden. Auch am Staatstheater Augsburg ist sie gerade in der Junk-Oper "Shockheaded Peter" engagiert und brilliert in drei Rollen: der Daumenlutscher, die bösen Buben und den Zappelphilipp Vater. Besonders glücklich ist sie, dass auch in der nächsten Spielzeit 2022/23 das Stück auf dem Spielplan steht. Und auch im Fernsehen läuft es für sie rund.

"Somit bleibe ich dem Staatstheater noch ein bisschen erhalten, was natürlich auch gut für mein Familienleben ist." Bei den Brüder-Grimm-Sommerfestspielen in Hanau wird heuer Marina Lötschert, die bereits zweimal den Publikumspreis gewann, allerdings nicht auf der Bühne stehen. "Ich habe mich dagegen entschieden, um für Drehanfragen, die immer sehr kurzfristig kommen, frei zu sein", sagt sie. "In den letzten Jahren konnte ich vieles nicht annehmen, weil ich Vorstellungen hatte." Jetzt aber freue sie sich auf viele neue Herausforderungen.

Im Fernsehen ist sie als Bäckerin Anita zu sehen

Im TV läuft es für die vielseitige Darstellerin sehr gut, so ist sie am Freitag, 6. Mai, in der neuen Folge: "Zimmer mit Stall – so ein Zirkus" ( ARD, 20.15 Uhr) in ihrer wiederkehrenden Rolle als Bäckerin Anita zu sehen. "Da spiele ich erstmals mit meinem TV-Sohn Ben Lehmann zusammen und wir haben gleich richtig Ärger", verrät sie. In dieser Folge geht es um einen Zirkus. "Bei den Dreharbeiten sind meist viele Tiere dabei, aber dieses Mal noch zusätzliche wie Kamele oder auch ein Panther", sagt sie.

Als sie an das Set kam, wurde ihr freudig berichtet, dass sie Glück habe – denn der Panther sei jetzt auch da. Das sei etwas ganz Besonderes und er spiele in ihrer Szene mit. "Hilfe", habe sie jedoch gesagt. "Ich habe ja generell Respekt vor Tieren und dann noch ein Raubtier." Aber der Panther war hinter ihr in einem Zirkuswagen und sie musste nicht direkt mit ihm spielen. "Aber es ist schon ein sehr erhabenes, beeindruckendes Tier und toll zu beobachten", räumt sie ein.

Sie spielt eine Gerichtsmedizinerin im "Polizeiruf 110"

Zu sehen ist Lötschert zudem am Sonntag, 15. Mai, um 20.15 Uhr in der ARD, und zwar als Gerichtsmedizinerin im "Polizeiruf 110" an der Seite von Verena Altenberger. Auch für die sechs Folgen der turbulenten und unterhaltsamen Familienserie "Die Glücksspieler", die seit dem 27. April um 20.15 Uhr in der ARD läuft, stand sie in der Rolle einer Sekretärin vor der Kamera.

Lesen Sie dazu auch