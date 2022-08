Leitershofen

vor 47 Min.

Pfarrer Greim und seine Frau blicken auf 50 Jahre Eheglück zurück

Pfarrer Norbert und Doris Greim aus Leitershofen feierten am Freitag ihre Goldene Hochzeit.

Plus Pfarrer Norbert Greim und seine Frau Dorothea feiern ihre Goldene Hochzeit. Warum Leitershofen für sie der ideale Ort für den Ruhestand ist.

Von Ingrid Strohmayr

"Liebe in der Ehe heißt, dem anderen Freiheit schenken und offen sein für neue Wege": So lautete der Trauspruch von Dorothea und Norbert Greim, die am Freitag ihre Goldene Hochzeit feierten. Zu den ersten Gratulanten zählten Stadtbergens Bürgermeister Paul Metz, der mit 2. Bürgermeister Michael Smischek dem Jubelpaar mit einem Sektpräsent auf das Herzlichste gratulierte.

